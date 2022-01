AGOSTINELLI, Sul ko col Toro Italiano non ha colpe

Intervenuto per presentare il match di domani tra Napoli e Fiorentina, l'ex allenatore dei partenopei Andrea Agostinelli ha parlato così della situazioen dei viola e del match valevole per gli ottavi di Coppa Italia: "La sconfitta di Torino è qualcosa che purtroppo può capitare in una stagione. Ho visto una squadra in difficoltà fisica e mentale, ma non credo che Italiano abbia colpe. Una partita storta succede, quando è così ci si può fare poco dalla panchina.

Adesso la Fiorentina deve reagire ed ha la possibilità di farlo subito in Coppa Italia. Certo, l'avversario, nonostante le numerose assenze, è temibile. Credo che i tifosi della Fiorentina si debbano considerare fortunati per la dirigenza e la presidenza che gestisce il club, è raro trovare figure come Commisso, con tanta voglia di fare ed un progetto definito".