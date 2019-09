AG. RANIERI, Può arrivare a grandi livelli, ma...

Giocondo Martorelli, procuratore del giovane difensore viola Luca Ranieri, ha parlato del suo assistito e non solo: "Dopo un ottimo anno a Foggia e un ottimo mondiale Under 20 si è fatto apprezzare anche in viola. È un giovane, può arrivare a grandi livelli. Ma bisogna saper aspettare e avere la giusta tranquillità. Guardate De Ligt, la sua prima uscita non è stata edificante. Così come Mancini alla prima con la Roma. Se arriverà qualche errore bisognerà saper aspettare. Mercato della Fiorentina? Sono state fatte delle cose interessanti. Pradè non ha avuto tempo per fare tutto quello che avrebbe voluto fare. Ha cercato di dare a Montella una squadra competitiva. L’aver mantenuto la promessa di non cedere Chiesa è stato il fiore all’occhiello del mercato viola".