AG. MAN, Dopo il gol alla Viola Mourinho mi ha detto...

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’avvio scoppiettante in campionato, in cui ha segnato anche un gol nel match d’esordio con la Fiorentina, Giovanni Becali, agente del giocatore del Parma Dennis Man, è tornato a parlare del suo assistito. Tra le domande concesse ai taccuini di Fanatik c’è anche una che riguarda il match del Tardini, terminato 1-1 contro la Viola. Ecco le sue parole:



“Quando gli dai la palla sulla fascia, non hai paura che la perda? Mourinho mi ha chiamato dopo che ha segnato contro la Fiorentina e mi ha detto: 'Hai visto Giovanni, cosa significa la Serie A? Il futuro è loro. Hanno solo bisogno che Dio li mantenga in salute.'”