Ag. Insigne: "Siamo vicini a chiudere l'accordo per il suo nuovo club"

Andrea D'Amico, procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato del futuro del suo assistito in un'intervista a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole sull'ex Napoli, pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza in MLS con il Toronto FC: "Ci siamo quasi, però non vi do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre.

Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa”.