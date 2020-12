AG. ILLANES, Molto probabile che torni ad Avellino

“Illanes all’ottanta per cento tornerà ad Avellino”: così Andrea Pasini, agente di Illanes in forza al Chievo, in prestito dalla Fiorentina. E' un'idea che si era già manifestata. Sarà una decisione del giocatore che in quella categoria vuole solo all'Avellino. Ora è in prestito con diritto di riscatto al Chievo, e non sarà facile per via degli iter burocratici, intavolare una trattativa. Ma è molto probabile che l'affare si faccia".