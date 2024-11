AG. GOSENS, Sono stato tanto al telefono con Pradè

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani di un'altra grande prestazione con la maglia della Fiorentina di Robin Gosens, TMW ha intervistato l'agente Gianluca Mancini: "Una bella giornata per noi. Devo dire che negli anni Robin ci ha sempre abituato bene con le sue statistiche e i suoi numeri, che non sono certo da terzino. Leggevo una statistica: con quello di ieri ha realizzato il 50° fra gol e assist in Italia. Questo non è un numero qualsiasi e fa capire quanto sia importante e devastante negli ultimi metri. Sicuramente ci saranno altre giornate così…".

Si aspettava questo tipo di impatto?

"Diciamo che l'esperienza passata in Serie A lo ha aiutato, calcisticamente è cresciuto in Italia. Poi l'esperienza all'Union Berlino è stata di passaggio, a livello di squadra non è andata bene anche perché ci sono stati due allenatori diversi e ha ricoperto più ruoli. Lui in Italia e in Serie A si sente a casa ed il tornarci era il suo obiettivo. Oggi penso che la Fiorentina possa essere contenta dei modi e dell'operazione fatta".

Ci racconta la trattativa?

"Sono stato tanto a telefono con Pradè in quei giorni… Il direttore è stato bravissimo a cogliere l'occasione, è stato preso ad una cifra che è la metà della metà di quanto speso dall'Inter solo due anni fa. Pradè è stato bravo coi tempi, aspettando gli ultimi giorni di mercato per ottenere le migliori condizioni. Ha preso un giocatore di livello internazionale a cifre molto basse per quelle che si vedono oggi in giro".