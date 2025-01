AG BIANCO, Mai chiesto di partire. Pensiamo di rimanere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'agente di Alessandro Bianco Beppe Galli, intervistato da Sportal.it, ha parlato del presente e del possibile futuro del suo assistito. Bianco, di proprietà della Fiorentina, in questa stagione sta giocando in prestito al Monza. Queste le sue dichiarazioni a partire da un bilancio della sua avventura, non facile visti i risultati, in Brianza: "E’ vero che Nesta lo conosceva bene per averlo avuto alla Reggiana ed è anche vero che fra i due c’è un rapporto di stima reciproca importante, ma Bianco si sta dimostrando, a mio parere, il centrocampista più forte del Monza in questa stagione a prescindere dall’allenatore. Con l’arrivo di Bocchetti ha giocato titolare a Parma ed è stato uno dei migliori in campo, contro il Cagliari è partito dalla panchina ma ha accettato serenamente la decisione, non è cambiato nulla. Non dobbiamo dimenticare che il ragazzo era stato voluto anche da Modesto, che aveva convinto Galliani a prenderlo in prestito dalla Fiorentina alla fine del mercato estivo".

Continua Galli sul mercato di gennaio e sul fatto che Bianco possa rimanere al Monza fino al termine della stagione: "Certo, quello di gennaio è un mese particolare e si valuterà se la società e la Fiorentina avranno intenzione di cambiare qualcosa, ma noi non abbiamo mai chiesto di andare via, anzi. Il ragazzo sta benissimo a Monza e lo ha dimostrato, al di là del fatto che sia in prestito. In questo momento non ci sono novità e mi sento di dire che siamo tranquilli e pensiamo di rimanere. E’ un momento difficile per la classifica, le cose non stanno andando come si sperava, anche per una serie di errori arbitrali che hanno penalizzato il Monza, ma il ragazzo è attaccato a questa società e vuole finire bene col Monza”.