ADV, Al c. sportivo con la squadra. E a pranzo...

Andrea Della Valle è assieme alla squadra. Come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), il patron della Fiorentina oggi è arrivato in città e si trova in questi minuti al centro sportivo viola "Davide Astori" per seguire l'allenamento dei ragazzi di Stefano Pioli. Il numero uno della Tod's si tratterrà anche per il pranzo.

