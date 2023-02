ADANA-ACF, Partita "virtuale" di beneficenza

Mentre la Fiorentina sarà di scena a Braga per la Conference League, in modo "virtuale" giovedì alle 20 sarà di scena anche a sostegno dei terremotati della Turchia. Ovviamente si parla di una partita modalità Esport, con biglietti in vendita per chi vuole assistere alla gara che, come detto, andranno in beneficenza. Anche Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana, ha postato il manifesto sul suo profilo Instagram per sensibilizzare i tifosi e le persone in generale a partecipare a sostegno delle popolazioni terremotate.