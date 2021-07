ADAMI, Grazie ai fiorentini, cerco nuovi stimoli

La centrocampista viareggina Greta Adami ha lasciato la Fiorentina Femminile dopo dieci anni a Firenze in cerca di nuovi stimoli come spiega durante la trasmissione su Tmw Radio dedicata al calcio femminile, Tutto Calcio femminile: "Devo ringraziare tutti i fiorentini perché hanno capito il mio stato d'animo e la voglia di trovare nuove motivazioni. Un saluto bello, anche per i tanti messaggi che mi sono arrivati dai tifosi: mi hanno fatto davvero piacere. Di gol da ricordare ne avrei tanti, forse scelgo il primo in assoluto con la Fiorentina. Ora per me è giusto prendere in considerazione tutto ciò che arriverà, però mi piace stare in Italia e spero di rimanere nel campionato di Serie A. La sceglierò in base alle sensazioni. Ho voglia di trovare un ambiente che mi possa garantire una certa continuità, a partire dagli allenamenti, e serenità".