ACF, Ufficiale: venerdì alle 19 amichevole a Pistoia

Le anticipazioni di FirenzeViola.it (LEGGI QUI) trovano conferma: tra qualche giorno la Fiorentina scenderà nuovamente in campo, per un'amichevole. E lo farà nella vicina Pistoia. Ecco quanto si legge all'interno del comunicato ufficiale diramato da ViolaChannel:

"Venerdì 11 ottobre, alle ore 19:00, allo Stadio “Marcello Melani” di Pistoia, la Fiorentina affronterà in amichevole la Pistoiese".

Sul sito della Pistoiese invece le modalità e i luoghi per acquistare i biglietti: "Visto il richiamo che suscita l’evento e la capienza del “Melani”, limitata a 1.500 spettatori in tribuna (di cui 509 nel settore Orange) e 1.211 in Curva Sud, si raccomanda di munirsi con largo anticipo dei biglietti, onde evitare lunghe code al botteghino o non rischiare di restare fuori.

Il biglietti saranno acquistabili dalle ore 11:00 di martedì 8 ottobre sul circuito Vivaticket, nei punti vendita su tutto il territorio nazionale e on line sul sito www.vivaticket.it. I Prezzi: Tribuna centrale: 25,00 €; Tribuna ovest laterale: 15,00 €; Settore orange: 10,00 €; Curva sud ospiti: 10,00 € comprensivi del diritto di prevendita. Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni (nati dal 2009). I biglietti saranno acquistabili fino alle 19:00 del giorno gara per tutti i settori dello stadio, Curva Sud Ospiti inclusa. Inoltre la biglietteria dello stadio M. Melani sarà aperta giovedì 10 ottobre dalle 16:00 alle 18:30 e venerdì 11 ottobre dalle 16:00 alle 19:45".