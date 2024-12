ACF, Tutte le informazioni per acquistare i biglietti col Napoli

FirenzeViola.it

Ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della 19° giornata di SerieA Enilive 2024/25 in programma il 04/01/2025 h 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:

REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA

A seguito delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos l'acquisto dei biglietti di ogni settore in tutte le fasi di vendita non è consentito ai residenti nella Regione Campania, compresi i sottoscrittori di tessera del tifoso, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti.

ACQUISTO SETTORI LOCALI

Obbligo di InViola Premium/Gold Card per ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, in tutti i settori ad eccezione di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

*Se non hai la InViola Premium/Gold Card clicca QUI per sottoscriverla.

Per i residenti nella provincia di Firenze e per i turisti stranieri residenti all’estero sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it).

ACQUISTO SETTORE OSPITI

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte delle Autorità competenti, l’inizio della vendita del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è programmato per le ore 15:00 del 30/12/2024. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 03/01/2025 per i soli possessori di fidelity card del SSC NAPOLI non residenti in Campania.

CALENDARIO DI VENDITA

PRIMA FASE (PROMO EX ABBONATI 23/24)

Dalle ore 15:00 del 19/12/2024 fino alle ore 14:59 del 20/12/2024.

Fase di vendita dedicata ai vecchi abbonati alla stagione 2023/2024 che NON hanno rinnovato l’abbonamento alla stagione 2024/2025.

SECONDA FASE (PROMO GENERAZIONE VIOLA)

Dalle ore 15:00 del 20/12/2024 fino alle ore 23:59 del 03/01/2025.

Fase di vendita con obbligo di InViola Premium/Gold Card, esclusi gli Under 14, in tutti i settori ad eccezione di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

TERZA FASE (INTERO MATCH-DAY)

Dalle ore 00:00 del 04/01/2025 fino ad inizio gara.

Fase di vendita con obbligo di InViola Premium/Gold Card, esclusi gli Under 14, in tutti i settori ad eccezione di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.