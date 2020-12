ACF, Tamponi negativi. Sorpresi da notizie false

In arrivo ulteriori novità da parte della Fiorentina dopo la positività da parte di Cesare Prandelli. Ecco il nuovo comunicato: "La Fiorentina informa che tutti i tamponi effettuati nella mattina di oggi sono risultati negativi. La società viola è sorpresa e amareggiata per la diffusione di notizie false e prive di fondamento apparse oggi su vari fonti di informazione in merito a presunti focolai e contagi da parte di tesserati e membri dello staff tecnico, notizie evidentemente false, divulgate con estrema e disarmante leggerezza e che hanno contribuito ad alimentare tensioni e stato di allarme su una tematica, quella relativa al Covid 19, che meritava sicuramente maggiore attenzione e maggior rispetto da parte di tutti".