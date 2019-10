ACF, Stamani 30 ospiti delle residenze per anziani

L'amore per la propria squadra del cuore non ha età. La dimostrazione è arrivata nella mattinata di oggi quando la Fiorentina, tramite le stories sul propri profilo Instagram ufficiale, ha reso noto che trenta ospiti delle residenze per anziani e dei centri diurni di Firenze hanno potuto assistere all'allenamento dei viola e scattare anche alcune foto con i propri beniamini che si stavano allenando. Di seguito il video originale.