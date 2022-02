ACF, Nuova lista dei 25: c'è Kokorin, già out Pulgar

La Fiorentina, a poco più di un giorno dalla fine del mercato invernale, ha aggiornato la sua lista dei suoi 25 tesserati da comunicare alla Lega e sulla quale, poi, calcolare eventualmente il 35% degli indisponibili nel caso in cui ci dovessero essere nuovi casi di Covid-19. Presente per adesso Kokorin (che in ogni caso resta in uscita dal club viola) mentre è già assente Pulgar, ad un passo dal Galatasaray. Ecco nello specifico la la rosa completa (per gli Under 22, come ad esempio Riccardo Sottil, non ci sono limitazioni):

Lista over 22

Antonio Rosati

Lucas Martinez Quarta

Nikola Milenkovic

Alvaro Odriozola

Matija Nastasic

Igor

Riccardo Saponara

Jonathan Ikone'

Youssef Maleh

Lucas Torreira

Alfred Duncan

Sofyan Amrabat

Jose' Callejon

Arthur Cabral

Krzysztof Piatek

Nicolas Gonzalez

Aleksandr Kokorin

Lista over 22 formati in Italia

Pietro Terracciano

Cristiano Biraghi

Giacomo Bonaventura

Gaetano Castrovilli

Lista over 22 formati nel club

Bartlomiej Dragowski

Lorenzo Venuti