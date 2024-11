ACF, Le congratulazioni a Berrettini per la Coppa Davis

La Domenica Sportiva ha messo sul piatto tanti eventi quest’oggi. Oltre al trionfo viola sul Como, è da registrare ovviamente la vittoria dell'Italtennis in Coppa Davis per la seconda volta consecutiva. L’anno scorso non era presente in campo un certo Matteo Berrettini, cuore viola, che invece in questa competizione, sia nella giornata di ieri contro l’Australia che nella finale di oggi contro l’Olanda, è stato decisivo, vincendo due match, a cui ha poi dato seguito il n.1 al mondo Jannik Sinner.

Anche il club gigliato ha voluto omaggiare il successo, pubblicando una storia sul suo profilo ufficiale Instagram. Il messaggio recitava: “Congratulazioni all’Italia del tennis per la vittoria della Coppa Davis” e “Congratulazioni a Matteo Berrettini che tinge di viola il trofeo”. Ecco la storia: