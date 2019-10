ACF, Il club ricorda l'esordio di Antognoni del 1972

Anche la Fiorentina, attraverso i suoi social, ha deciso di celebrare la ricorrenza dell'esordio di Giancarlo Antognoni con la maglia viola, avvenuto il 15 ottobre del 1972 nel corso della partita al Bentegodi contro l'Hellas. Ecco il tweet del club viola:

Il 15 ottobre del 1972, sul campo del @HellasVeronaFC , fa il suo esordio in Serie A con la maglia viola, il nostro Giancarlo!! | On 15 October 1972, Giancarlo Antognoni made his Serie A debut in Verona v Fiorentina!! #OnThisDay #Antognoni #ForzaViola pic.twitter.com/qh83fhCzei