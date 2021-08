ACF FEMMINILE, Ko 2-0 nell'amichevole con la Roma

Sconfitta in amichevole per la Fiorentina Femminile, che cade per 2-0 contro la Roma nel test pre-campionato. Le viola di Panico vanno sotto in avvio per la rete di Glionna, poi sbagliano un rigore con Sabatino. Nella ripresa ancora Glionna fa bis per le giallorosse, che nel finale colpiscono anche un palo. Il 29 agosto per la Fiorentina l’esordio in campionato in trasferta contro il Sassuolo.