ACF FEMM., Le convocate per la trasferta a Verona

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RETROSCENA IACHINI: È STATO PRADÈ A CHIAMARLO Arrivano nuove interessanti dettagli sull'ormai imminente ritorno di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo le dimissioni di Prandelli, sarebbe stato Daniele Pradè, direttore sportivo gigliato, a... NOTIZIE DI FV AMRABAT, NON PARTE TITOLARE PER I POSTUMI DEL MAL DI SCHIENA Il Marocco sta per scendere in campo contro la Mauritiana per le qualificazioni della Coppa d'Africa. Sofyan Amrabat parte dalla panchina visto che, come raccolto da Firenzeviola, il mal di schiena che gli ha fatto saltare le ultime partite in viola non è smaltito... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 marzo 2021.