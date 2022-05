ACF, Annullata la conferenza stampa di Italiano

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano in programma oggi pomeriggio non si terrà. Lo ha comunicato la Fiorentina con una nota apparsa sul sito ufficiale: "ACF Fiorentina informa che la conferenza stampa prevista per oggi, 20 maggio, alle ore 14:30 è stata annullata". L'intento del club e dell'allenatore è quello di non avere distrazioni e restare concentrati in vista dell'importante partita di domani.