ACF, Ai convocati si aggiungono tre della Primavera

Come ha annunciato la Fiorentina via Twitter, sui propri canali ufficiali, si aggiungono ai convocati per la sfida di domani con l'Inter anche tre giocatori della Primavera: Chiti (difensore), Bianco (mediano) e Munteanu (attaccante). Qui sotto il tweet.

Convocazione anche per:



14 Bianco

24 Chiti

67 Munteanu#ForzaViola #Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 4, 2021