ACCARDI, Nessuna trattativa con ACF per Bajrami

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa del mercato della sua squadra, evidenziando molte trattative avute in questa sessione con la Fiorentina.

Cos'è successo con la Fiorentina per Zurkowski?

"Come ha detto anche il presidente siamo dispiaciuto per l'accaduto, perché non ci siamo mai nascosti né noi né il ragazzo. Volevamo proseguire l'avventura insieme. Parto dall'inizio: noi avevamo un diritto di riscatto che non abbiamo esercitato per mancanza di disponibilità economica. Avevamo già speso per Vicario e Luperto. Inizialmente non sembrava difficile, i rapporti sono sempre stati ottimi. Dopo il ritiro loro pensavano di tenerlo, così noi ci siamo mossi per avere altre soluzioni. Da ultimo avevamo trovato l'accordo definitivo che noi volevamo formalizzare. La Fiorentina ha fatto una richiesta su un giocatore per noi incedibile. Il sostituto di Zurkowski non è tale perché Akpa Akpro è un giocatore di tutto rispetto, perché cercavamo una mezzala con quelle caratteristiche"

Dopo quest'episodio i rapporti si sono raffreddati con la Fiorentina? Cosa ci dice di Bajrami che è rimasto a Empoli?

"Il rapporto nelle ultime 72 ore non ho sentito nessuno della Fiorentina, ciò che succederà in avanti lo scopriremo. C'è stato dispiacere ma si va avanti. Bajrami non ha mai chiesto la cessione, in questi mesi ci sono state delle chiacchierate, niente di più. Con la Fiorentina c'è stato uno scambio di informazioni ma nessuna trattativa vera e propria, se non mezza volta molto superficialmente. Questo lo ha disorientato, ma il ragazzo è contento di essere rimasto e per noi Bajrami è un valore aggiunto, un acquisto importante"