ABETE, Fair play finanziario? Controlli da ottimizzare

Giancarlo Abete, presidente della Figc, questa mattina si è nuovamente soffermato sul Fair Play finanziario invocato dalla Uefa come linea guida per la gestione delle società: “Il sistema dei controlli può essere ottimizzato nel nostro paese. La Uefa sta introducendo il Fair play finanziario, dove non sarà facile intervenire dal punto di vista sanzionatorio, noi siamo avanti in questo tipo di discorso. Nel momento in cui si determina la mancanza della possibilità di ricapitalizzazioni si va ad impattare anche su norme Ue. In ogni campo quando c’e necessità in una azienda si richiede una ricapitalizzazione”. Il numero uno della Federcalcio si è poi concentrato sul campionato di serie A: “Deleghiamo l’organizzazione dei campionati perchè inizino nei tempi previsti. Se il fatto di massimizzare gli interessi dei soggetti significa mettere a rischio i campionati, interverremo e con il Coni saremo in grado di salvaguardarli”, le dichiarazioni riferite a margine del convegno organizzato a Roma dalla Lega Pro.