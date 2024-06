MARCHESE A RFV, Palladino top: ora tocca alla società

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giovanni Marchese, ex difensore della Serie A ed attuale commissario tecnico della nazionale Siciliana, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola per dire la sua opinione sul possibile nuovo allenatore delle Fiorentina, Raffaele Palladino nonché suo amico. Ecco le sue parole:

Sul profilo del tecnico: "Conosco molto bene l’allenatore, è innovativo e desidera crescere. Ha dimostrato alcune idee interessanti a Monza, oltre a una solida difesa. Nonostante la giovane età, ha messo in difficoltà squadre più organizzate del Monza. La Fiorentina ha compiuto un ottimo acquisto, ma sarà necessario anche un buon mercato per completare il quadro.”

Sul fatto che sia una scommessa: "Raffaele ha optato per la difesa a quattro, dando così più varietà al suo reparto difensivo in base ai calciatori a disposizione. È una scommessa, simile a quanto accaduto con Vincenzo Italiano. Se la Fiorentina cercava sicurezza, avrebbe potuto puntare su un allenatore più esperto come Sarri. Sarà necessario del tempo e il tifo, pur essendo esigente, dovrà essere paziente e dargli tempo.”

Sul credo tattico: "Per un allenatore così giovane, possiamo dire che ha saltato molte tappe. Il ragazzo è sveglio; durante il corso per allenatori a Coverciano, ho notato queste qualità in lui. Dalla Primavera è passato subito alla prima squadra. È stato bravo a Monza e sono sicuro che farà parlare di sé. Potrebbe seguire le orme di Juric, prendendo ispirazione dalle idee del suo maestro: Gasperini."

Ascota il podcast!