MERCATO, FINALMENTE LA FIORENTINA SI ACCENDE. DE GEA È QUALITÀ, MARTINELLI IL FUTURO. ADDIO TESSMANN, MA RICHARDSON È BUONO. GONZALEZ: LA JUVE VA IN PRESSING. GUDMUNDSSON ARRIVA, NON SCHERZIAMO…

Con colpevole ritardo perché tra una settimana si gioca, ma il mercato della Fiorentina pare essersi acceso tra colpi e giocatori orma persi, come Tessmann. Vicenda incredibile quella del giocatore del Venezia, qualcuno ce la dovrà spiegare per bene perché si fa fatica a comprenderla. Per uno che sfuma, un altro che arriva: Richardson, marocchino del Reims, fresco vincitore di un bronzo alle Olimpiadi. Figlio d’arte, inteso come sport: suo padre è stato un cestista Nba di clamorosa fama e qualche vicissitudine purtroppo fuori dal campo. E’ passato anche da Livorno e da Bologna, un signore che oggi avrebbe guadagnato 40 milioni a stagione. Il figlio, classe 2002, in proporzione è meno bravo e famoso, ma molto promettente. Un “pennellone” di quasi 2 metri per 80 kg scarsi, ma con piedi educati e ottimo nel recuperare palloni. Non sappiamo se sfondare in Italia, ma ci piace l’idea finalmente dello scouting viola. E’ un pensiero, insomma, non un solito noto. Diamo fiducia, stavolta, ai dirigenti viola e speriamo che il marocchino sia la “gamba” giusta del rinnovato centrocampo viola. Reparto, sia chiaro, che ha bisogno ancora di innesti.

E’ arrivato De Gea, portiere di assoluto prestigio che restituisce una dimensione internazionale alla Fiorentina. Un acquisto di spessore anche se non gioca da 14 mesi. E’ stato fermo per il mancato rinnovo con lo United perché non voleva continuare. Non servirà molto per rimetterlo in moto anche se a Parma probabilmente non giocherà. Toccherà al giovane Martinelli? E’ verosimile che scenda in campo lui al Tardini per la prima di campionato. Il percorso scelto dalla Fiorentina ha un senso: un portiere esperto e forte come De Gea, cioè qualità al potere, e un ragazzo destinato ad andare lontano, classe 2006 che ha esordito il 2 giugno scorso a Bergamo.

Gonzalez è destinato a Torino anche se le voci del pomeriggio di ieri parlavano di un ritorno di fiamma del Newcastle. Sarebbe stato un bel duello, ma la Juve resta in netto vantaggio anche perché i bianconeri sono pronti ad avvicinarsi alle cifre richieste dai viola con una proposta da 30 milioni di euro. La sensazione è che l’argentino alla fine andrà via veramente.

Al suo posto Gudmundsson: c’è stata una frenata nelle ore scorse, ma sono dinamiche di mercato. La Fiorentina ha un mano l'affare e dovrebbe concluderlo felicemente. Non scherziamo, la società viola non può permettersi di perderlo. Una volta va bene, due sarebbe diabolico…