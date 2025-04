Live Fiorentina-Parma 0-0: finisce così al Franchi, rivivi il live di FirenzeViola.it

Basta così al Franchi finisce 0-0 tra Fiorentina e Parma.

90'+4' - Prima Dodo sbaglia il cross, poi errore di Cataldi anche sul traversone.

90'+3 - Ultimo giro di lancette.

90'+2' - Keita! Tiro da fuori che impegna De Gea su questo finale.

90'+1' - 4 minuti di recupero.

90' - La Fiorentina reclama un rigore per un fallo di Valeri su Dodo. Ma per Manganiello non c'è nulla e si continua.

89' - Sulle note di "Salperà il veliero degli ultrà" intonato dalla Curva Fiesole si va verso il recupero.

88' - Tanta confusione adesso, soprattutto in mezzo al campo. Intervento falloso in mezzo al campo di Hernani ai danni di Beltran.

87' - Non trova spazi la Fiorentina, si difende bene il Parma.

85' - Mancano cinque minuti al termine di questa sfida, come detto il risultato non si sblocca ma è tutto aperto in questo finale.

82' - Si libera bene della marcatura Moise Kean che poi al volo prova il tiro. Palla che finisce alta.

81' - Ultimi cambi nel Parma, fuori Bonny e Pellegrino. Dentro Man e Djuric.

79' - Ultimo cambio in casa Fiorentina, fuori Pongracic e dentro Comuzzo.

78' - La Fiorentina prova a spingere in questo finale di gara, ma il cross di Folorunsho non trova nessuno. Beltran cade dopo un contatto ma per Manganiello si può proseguire.

77' - Il cross di Adli sul secondo palo non trova nessuno. Folorunsho fa fallo su Del Prato.

76' - Ultimi quindici minuti di questa sfida all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Parma.

75' - Altri due cambi in casa viola. Dentro Beltran al posto di Gudmundsson, e Folorunsho al posto di Parisi.

74' - Aveva segnato la Fiorentina con Richardson che si era inserito bene su una gran palla di Gudmudsson. Però il centrocampista viola era partito in posizione irregolare. Fuorigioco corretto.

73' - Per il momento rimane in campo l'esterno sinistro viola.

72' - Rimane giù Parisi che sul controllo si è fatto male, sembra una distorsione.

70' - Primi due cambi in casa Fiorentina. Fuori Fagioli e Mandragora, dentro Richardson e Adli.

69' - DODO! Occasione viola sui piedi del brasiliano. Cataldi lo pesca sulla corsa, il terzino viola entra in area e tira. Respinge bene Suzuki.

68' - Altro cambio nel Parma, fuori Bernabe e dentro Ondrejka.

65' - Venti minuti di questo secondo tempo, la Fiorentina meglio nella ripresa.

63' - Fischiato però fuorigioco di Bonny sul passaggio di Hernani. Ma De Gea lo aveva fatto di nuovo. Era stato ancora una volta decisivo.

62' - ANCORA DE GEA! Che miracolo su Bonny servito in area da Hernani. Tutto solo il centravanti del Parma a botta sicura si vede respingere il tiro da uno straordinario De Gea che con il piede manda in corner.

61' - Prova a sfondare la Fiorentina a destra, ma il cross di Dodo è facile preda di Suzuki.

58' - Stacca di testa Pablo Marì che non riesce a dare forza, blocca serenamente Suzuki.

57' - Calcio di punizione di Fagioli quasi dalla bandierina. Prova l'effetto sorpresa calciando verso la porta. Suzuki mette in angolo.

56' - Doppio cambio in casa Parma, fuori Leoni e Sohm, dentro Balogh ed Hernani.

54' - KEAN! Cosa si è mangiato il centravanti viola! Che azione della Fiorentina con la gran giocata di Gudmundsson che trova Mandragora che con un filtrante mette Kean di fronte a Suzuki. L'attaccante gigliato però non trova nemmeno la porta, angola troppo il tiro e si rimane 0-0.

52' - Ci prova Mandragora con la conclusione, ma la palla finisce alta.

51' - Fallo da buona posizione per la Fiorentina. Sgambetto di Valenti a Kean.

50' - Cross di Valeri respinto dalla difesa viola. Il contropiede però non si concretizza perché Gudmundsson perde il pallone.

49' - Pellegrini lavora di fisico su Pablo Marì e ottiene un fallo.

48' - De Gea costretto a lasciare la sua area di rigore dopo un lancio per Mateo Pellegrino, l'attaccante argentino mette pressione ma il portiere spagnolo riesce a spazzare.

46' - Inizia il secondo tempo al Franchi, nessuna novità di formazione.

--- INTERVALLO ---

0-0 dopo i primi 45 minuti, ma anche 0 tiri in porta della Fiorentina.

45'+1' - Cross di Cataldi per Kean che non aggancia però il pallone.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Dodo sgasa come sempre, va sul fondo e crossa sul secondo palo. Non arriva Parisi, corner per la Fiorentina.

43' - Ruleta di Dodo, messo giù Da Sohm. Arriva il quarto giallo per il Parma.

41'- Sbaglia il giro palla il Parma. Kean anticipa e va via nettamente a Leoni che lo mette giù. Terzo ammonito in casa Parma.

40' - Qualche nervosismo dopo questa situazione con la Fiorentina che ha accerchiato Manganiello chiedendo il secondo giallo per Valeri. Con Del Prato, capitano del Parma, coinvolto nelle scaramucce tra avversari.

39' - Azione interessante del Parma con Valeri che va sul fondo. Anticipato da Pablo Marì, il terzino del Parma affonda lo stesso il colpo. Rischio espulsione per il terzino ducale che era nettamente in ritardo.

37' - Cross di Ranieri dalla trequarti. Mandragora prova la sponda di testa, ma Suzuki in uscita blocca il pallone.

35' - Secondo ammonizione della partita per Valeri. Fallo su Dodo mentre il brasiliano stava partendo sulla fascia dopo un triangolo con Pongracic.

34' - Azione manovrata del Parma iniziata da un fallo laterale. Prova il tiro Pellegrino, ribattuto dalla difesa viola.

32' - Prova ancora l'accelerazione Dodo sulla fascia destra, ma Valeri in scivolata lo ferma.

30' - Altra occasione per il Parma! Dalla punizione di Bernabe ci prova Valenti di testa, che non trova però l'impatto giusto col pallone.

29' - Lancio di Pongracic per Kean, impreciso e la fa sua Suzuki in uscita.

27' - Lancio di De Gea alla ricerca di Moise Kean, l'attaccante della Fiorentina è stato anticipato dal giovane Leoni che poi si prende qualche rischio nel disimpegno per Zion Suzuki.

26' - La Fiorentina ci prova con un possesso palla, però troppo sterile e lento per impensierire la difesa del Parma.

23' - Siamo arrivati alla metà di questo primo tempo, l'unica grande occasione della partita l'ha avuta il Parma sulla testa di Bernabe.

22' - Mandragora! Ci prova lui da fuori, ma il tiro finisce alto.

20' - Dialogano Kean e Gudmundsson ma quest'ultimo viene chiuso bene da Valenti.

19' - Grande progressione di Dodo sulla fascia destra, con Valeri che non riesce a contenerlo. Poi però il crosso viene ribattutto in fallo laterale.

18' - Cataldi spedisce subito davanti per lo scatto di Gudmundsson, pallone lungo per l'ex Genoa che termina tra le braccia di Suzuki.

16' - Brivido per il Parma! Ranieri imbecca Kean in profondità, l'ex Juventus aveva provato la conclusione dopo uno scivolone di Suzuki ma respinto da Valenti. L'attaccante della Fiorentina era però in posizione irregolare.

12' - Giallo per Pellegrino che interviene in ritardo su Ranieri.

11' - Inserimento centrale di Keita dopo la sponda di Bonny. Il centrocampista dopo aver fatto 50 metri palla al piede arriva al limite dell'area e tira. Blocca De Gea con sicurezza.

9' - Arriva al tiro Cataldi dopo una manovra ottima dei viola, ma il centrocampista viola schiaccia troppo e non dà forza alla conclusione.

8' - Con qualità la Fiorentina esce dal pressing alto del Parma e prova a trovare una reazione dopo l'occasione di Bernabe.

5' - Bella giocata di Mandragora che va via a Keita con un tunnel, di seguito atterrato con un fallo.

3' - BERNABE! Vicinissimo al vantaggio il Parma, Pellegrino lavora un ottimo pallone per la corsa di Valeri lungo la corsia mancina che mette in mezzo per il tuffo di testa di Bernabé che impegna De Gea che respinge in corner. Gran parata del portiere viola che ancora una volta salva i suoi.

1' - Si comincia al Franchi, primo pallone della sfida che viene mosso dalla Fiorentina.

-----

14:55 - Le squadre stanno scendendo in campo guidate dall'arbitro Manganiello.

14:50 - Iniziati i lavori di profilatura delle sedute nel parterre di Maratona allo Stadio Franchi. Clicca qui per vedere le immagini.

14:35 - Fiorentina che oggi scenderà in campo con la maglia rossa.

Fischio d'inizio ore 15 per Fiorentina-Parma, gara valida per il 32° turno di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Caprini, Folorunsho.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Hernani, Djuric, Circati, Haj Mohamed, Man.