ZURKOWSKI, L'Empoli freme. Occhio al riscatto

Dopo un approccio piuttosto difficile, e il campo visto spesso e volentieri con il lumicino, nel post-lockdown il centrocampista polacco Szymon Zurkowski, in prestito all'Empoli dalla Fiorentina e adesso tecnicamente nuovamente in forza alla rosa viola, ha cambiato marcia, conquistandosi l'attenzione di tutti. E adesso potrebbe ben presto continuare a vestire la maglia azzurra dei cugini toscani. Non è un mistero che il classe '97 sia un profilo che la società empolese avrebbe intenzione di avere ancora per almeno un'altra stagione. Seppure la trattativa non sembrerebbe essere direttamente legata all'eventuale approdo in senso opposto di Samuele Ricci a Firenze, almeno non a livello di bilanci, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il club guidato dal presidente Corsi potrebbe chiedere un diritto di riscatto - magari obbligatorio in caso di A - andando così ad incidere su un'eventuale valutazione futura proprio di Ricci. Insomma, la possibilità di vedere ancora Zurkowski in quel di Empoli sembra elevata, e non solo lui, visto che si fanno altri nomi come Terzic e Ranieri, per esempio. In tutto ciò, secondo quanto ci risulta, la società azzurra avrebbe volontà di provare a chiudere l'affare più rapidamente possibile, così da consegnare bell'e pronto il polacco al nuovo allenatore.