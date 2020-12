REYNOLDS, Piace ai viola ma è vicino alla Juventus

Bryan Reynolds è un terzino di 19 anni che negli ultimi tempi è salito alla ribalta negli States per le sue ottime prestazioni con i Dallas FC. Il giocatore è da tempo finito nel mirino della Roma, che si sarebbe mossa direttamente tramite Ryan Friedkin, figlio del patron Dan per provare ad intavolare una trattativa. Anche la Juventus è interessata al giocatore e secondo La Stampa sarebbe molto vicina alla conclusione dell'affare in sinergia con il Cagliari a causa dell'assenza di un posto da extracomunitari in rosa. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, anche la Fiorentina avrebbe provato a muoversi per il giocatore ma le trattative con i giallorossi e i bianconeri erano già in fase decisamente avanzata. Per questo è difficile che i viola possano riuscire a superare la concorrenza, con il calciatore che passerà o al Cagliari, via Juve, o alla Roma nel corso del prossimo mese di gennaio.