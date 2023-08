PRIMAVERA, 1ª in casa a Sesto, dalla 2ª al Viola Park

© foto di Claudio Giovannini

La Fiorentina primavera esordirà in campionato lunedì contro la Roma, a Trigoria. I giallorossi sono freschi di vittoria in Supercoppa italiana e per i viola sarà una sorta di rivincita dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. La seconda giornata, che in linea teorica si sarebbe dovuta giocare al Viola Park, sarà invece disputata al Torrini di Sesto. Dalla quarta giornata, salvo ulteriori ritardi sulle autorizzazioni, giocherà nel nuovo Viola Park.