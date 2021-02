MUNTEANU, A gennaio respinte tante offerte

Questa mattina al centro sportivo è passato Pietro Chiodi, agente tra gli altri, di Louis Munteanu. L'attaccante della Primavera, nonostante alti e bassi della squadra di Aquilani, con l'Inter ha avuto la soddisfazione di una prima convocazione in Prima squadra, anche se Prandelli non è il tipo da bruciare i giovani, ed ora su di lui ci sono molte aspettative. Non a caso sul giocatore rumeno, entrato nel giro dell'Under 21 del suo Paese allenata dall'ex viola Mutu, a gennaio, come raccolto da Firenzeviola.it sono arrivate diverse offerte, in particolare un paio di club importanti a livello europeo che superavano di gran lunga il prezzo speso dalla Fiorentina per assicurarselo in estate. Ovviamente tali offerte sono state respinte dalla società viola che vuole crescere in casa un probabile talento futuro. Per la sua età infatti è già ben strutturato ed ha qualità interessanti e per questo agente e dirigenza se lo tengono stretto. Inoltre l'investitura di Mutu è stata importante anche se fuori dal campo, con la mamma a Firenze, Munteanu, a differenza del suo ct, ha la fama di bravo ragazzo.