MASI VS CORVINO, Il 28 l'udienza preliminare

Secondo indiscrezioni raccolte da Firenzeviola.it, sarebbe ad una svolta la questione, che la nostra redazione aveva documentato per prima tra il giovane giocatore viola Federico Masi - adesso in prestito al Bari - e la Fiorentina, nella persona del diesse Pantaleo Corvino (leggi qui le parole del padre di Masi raccolte da Firenzeviola.it) Tutto si originò dalle esternazioni del padre di Federico, il quale accusò, in diretta radiofonica, la Fiorentina di aver proposto la rescissione del contratto a causa del cambio di procuratore e di aver imposto il primo procuratore del ragazzo. Adesso, per tornare ai fatti di questi giorni, il 28 febbraio ci sarà la prima udienza - la c.d udienza preliminare - davanti al giudice del Tribunale di Firenze, che vedrà come parte offesa Corvino, il quale denunciò il Masi padre per diffamazione a norma dell'art 595 del codice penale. Sarà l'occasione questa di chiarire una situazione davvero spiacevole che ancora non ha trovato una spiegazione.