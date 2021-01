MALEH, Firma per 4 anni e mezzo ma arriva a giugno

La prima ufficialità in entrata di questo mercato invernale per la Fiorentina risponde al nome di Youssef Maleh. Il calciatore italo-marocchino però non arriverà subito a Firenze: come raccolto da FirenzeViola.it, il classe '98 ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo ma resterà a Venezia fino al termine della stagione. Inoltre non è potuto venire a Firenze in questi giorni per la bolla nella quale è entrato il Venezia a causa del Covid.