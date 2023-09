JOVIC, È già a Casa Milan per la firma con i rossoneri

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Luka Jovic è virtualmente un giocatore del Milan. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la Fiorentina lo cederà in prestito secco cosicché non ci siano opzioni da esercitare da parte del giocatore, il quale intanto è già a Milano a Casa Milan per firmare coi rossoneri. I lombardi avevano tenuto in ghiaccio la proprosta del procuratore del serbo, Fali Ramadani, in modo da valutare altre ipotesi, per poi "scongelarla" accettandola.