IND.FV, Contatti con la Roma: piace Juan Jesus

La Fiorentina pensa al mercato invernale che, come detto anche dal presidente Commisso, servirà per alzare il livello di qualità di una rosa che è in difficoltà non solo caratteriale ma anche tecnica. Pradè e Barone cercano un difensore centrale che possa aggiungersi ai giocatori già presenti in rosa, puntando soprattutto all'idea di inserire un giocatore capace di far partire l'azione da sinistra, cioè col piede mancino. Negli ultimi giorni sono stati portati avanti alcuni contatti con la Roma, non per Florenzi come potrebbe essere automatico pensare, bensì per Juan Jesus, giocatore fuori dai piani di Fonseca con contratto in scadenza nel giugno del 2021. Il brasiliano potrebbe partire anche con la formula del prestito con diritto di riscatto, da fissare ben al di sotto dei 10 milioni visto e considerato che al momento il suo cartellino è a bilancio a non più di 3 milioni di euro. Per quanto riguarda il contratto, il centrale ex Inter percepisce circa 2 milioni di euro a stagione, che per metà campionato significherebbe circa 1 milione, perfettamente in linea con ciò che cerca la Fiorentina. Un'operazione che potrebbe permettere ai viola di migliorare la difesa con un difensore d'esperienza anche internazionale a costi relativamente bassi e con la possibilità anche di valutarlo con attenzione prima di concluderne il riscatto in estate.