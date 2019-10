Arrivano importanti novità sempre sulla questione relativa al nuovo stadio della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti sarebbe già andato in scena un incontro, proprio alla Mercafir, tra Giacomo Lucibello, presidente Mercafir, e l'assessore Federico Gianassi per stabilire un piano operativo di spostamento per Mercafir.