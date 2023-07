IND.FV, Parisi-Viola, gode pure l'Avellino: ricco bonus

FirenzeViola.it

C'è una terza squadra che, oltre all'Empoli (sotto l'aspetto economico) e alla Fiorentina (per ciò che riguarda i lati tecnici) beneficerà dell'affare Fabiano Parisi. Stiamo parlando dell'Avellino, squadra con la quale il talento di Serino è cresciuto tra il 2018 e il 2020 e con la quale ha centrato anche una promozione in Serie C.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dal passaggio in viola di Parisi i campani otterranno infatti una percentuale della cifra totale che servirà per chiudere l'affare che si aggira attorno al milione e centomila euro. Era infatti stabilito che, al momento della futura rivendita del terzino azzurro a un altro club, alla società irpina toccasse un bonus cospicuo, che si andrà a sommare ai circa 400mila euro che il club azzurro ha già versato nelle casse dell'Avellino per il raggiungimento della Serie A nel giugno 2021.