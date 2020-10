IND. FV, Ostacolo visite per Quarta: i due scenari

Lucas Martinez Quarta-Fiorentina, la telenovela continua. Se il club gigliato è riuscito finalmente a convincere il River Plate assicurandogli il pagamento della parte fissa del cartellino del difensore (6-7 milioni di euro) entro un anno, nelle ultime ore è sorto un nuovo ostacolo: le visite mediche. Come raccontato ieri da Firenzeviola.it, i viola erano perplessi dalla possibilità di far svolgere al "Chino" le visite in Argentina, soprattutto senza la presenza di un loro medico di fiducia. Ecco perché stanno provando ad anticipare la partenza del calciatore verso l'Italia per potergli far svolgere le visite appena atterrato nel nostro Paese (Roma o Milano): unica opzione possibile, in questo momento, per poter regalare fin da subito il colpo Martinez Quarta a Iachini e ai tifosi. Altrimenti, visto l'accordo già trovato tra club, l'affare potrebbe essere chiuso adesso per poi lasciare il classe '96 ai Millonarios fino a gennaio.

