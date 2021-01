IND. FV, Olivera rimasto in Sudamerica in attesa di...

Maxi Olivera, terzino sinistro uruguaiano di proprietà della Fiorentina, aspetta di capire quale sarà il suo futuro. Il suo prestito al club messicano Juarez è scaduto e il giocatore è ancora sotto contratto con la società viola fino al giugno 2021. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, per ora però Olivera è rimasto in Sudamerica in attesa della prossima destinazione che società e agente dovranno trovargli (le parti sono al lavoro). A differenza del gennaio 2020 (quando giocò anche uno spezzone di partita in maglia viola contro il Genoa) il giocatore infatti non è tornato a Firenze.