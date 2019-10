IND. FV, Niente Primavera per Pedro: va in prima?

Si potrebbe per la prima volta avvicinare la prima convocazione di Pedro con la prima squadra: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il brasiliano - dopo i due spezzoni di gara contro Inter e Roma disputati con la Primavera di Bigica - non sarà chiamato per la sfida di domani presso il c.s. Castello di Vinovo contro il Torino. Motivo per cui è lecito supporre (anche se è doveroso usare il condizionale) che dopo i 132' disputati con i baby dove l'ex Fluminense ha trovato anche la via del gol Montella stia valutando di regalargli la prima chiamata in vista del match di domenica contro l'Udinese. L'ufficialità, in un senso o nell'altro, arriverà solo domani con la pubblicazione della lista ufficiale: vedremo se il nome del numero 9 sarà nell'elenco che diramerà Montella oppure Pedro dovrà ancora attendere il suo turno.