IND.FV, N. Pierozzi, c'è lo scatto della Salernitana

NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI DEI GIORNALI IN EDICOLA Questi i titoli viola dei quotidiani in edicola oggi, giovedì 11 gennaio 2024: Gazzetta dello Sport: "Viola multiforme. Mancano le ali? Italiano cambia" "Obbiettivo Gil, ma solo in prestito. Sondaggio per Zanoli". Corriere dello... Questi i titoli viola dei quotidiani in edicola oggi, giovedì 11 gennaio 2024: Gazzetta dello Sport: "Viola multiforme. Mancano le ali? Italiano cambia" "Obbiettivo Gil, ma solo in prestito. Sondaggio per Zanoli". Corriere dello... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi