IND.FV, Montiel, è addio: parti al lavoro per cederlo

Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua dimensione e anche nell’esperienza iniziata lo scorso gennaio in terza serie spagnola (con l’Atlético Baleares) il risultato non è stato soddisfacente per la Fiorentina.

Motivo per cui - anche sulla base del contratto in scadenza nel 2023 e dell’ingaggio di quasi 200mila euro che percepirebbe a Firenze - secondo quanto appreso dalla nostra redazione sia il club che l’entourage del giocatore sono alla ricerca di una soluzione definitiva, con sguardo rivolto in particolare all’estero: finirà dunque nelle prossime settimane l’avventura in viola di uno dei giocatori che, almeno in Primavera, aveva incantato più di tanti altri coetanei i tifosi.