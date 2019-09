IND. FV, Mercato ancora aperto, ma le uscite...

Il mercato della Fiorentina non è ancora chiuso. La squadra di mercato di Daniele Pradè continua a lavorare all'hotel Sheraton di Milan dove alle ore 22 odierna si concluderà il calciomercato estivo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la Fiorentina sta lavorando sul mercato in uscita, soprattutto su qualche giovane di troppo. Non sono arrivate offerte dell'ultimo per i vari esuberi Eysseric, Thereau, Dabo e Cristoforo. Molto probabilmente rimarranno a Firenze fino a gennaio in attesa di una sistemazione. Sono state rifiutate alcune offerte considerando che quest'ultime non erano di gradimento ai calciatori. In queste ultime ore però non è da escludere che si possa muovere qualcosa.