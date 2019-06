IND. FV, Graiciar ai saluti: lui spinge per l'estero

Sarà sicuramente lontano da Firenze (e con tutta probabilità lontano dall'Italia) il futuro dell'attaccante viola Martin Graiciar: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il manager del giocatore Pavel Paska - da tempo amico di Daniele Pradè - ha già portato sul tavolo del club viola una serie di offerte per trovare in tempi rapidi una soluzione, prima ancora dell'inizio del ritiro di Moena: tra le opzioni prospettate al giocatore e alla Fiorentina c'è un'offerta nella Serie B tedesca, una in Championship (B inglese) e due in Serie A italiana. Graiciar (il cui rapporto con Montella non è mai decollato) avrebbe già comunicato di voler provare un'avventura lontano dall'Italia, per avvicinarsi il più possibile a casa sua.