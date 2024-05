IND.FV., Fiorentina Femm. vicina al primo colpo: è Filangeri

Fonte: Stefano Berardo

Con la finale di Coppa Italia Femminile si è chiusa ufficialmente la stagione 2023/2024. Ora è tempo di bilanci e, soprattutto, di mercato. Alcuni club si stanno già muovendo e ora anche la Fiorentina sembra essersi in moto per rinforzare la squadra. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società sarebbe vicina a chiudere l'accordo col Sassuolo per il difensore Maria Luisa Filangeri.

Classe 2000, vanta diverse esperienze in Serie A con Empoli e Florentia prima di approdare al Sassuolo nel 2019 di cui ne diventa capitana. Pur non avendo preso parte alla rassegna mondiale d’Australia e Nuova Zelanda, Filangeri conta diverse partite in cui ha indossato la casacca dell’Italia Femminile. Di recente è stata convocata dal CT Soncin per la doppia sfida contro la Norvegia. Sarà lei dunque il primo innesto della nuova Fiorentina Femminile?