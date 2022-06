IND. FV, Dalle Mura non va a Moena. Su di lui la SPAL

Nel corso dell'incontro di oggi tra la Fiorentina e l'agente Pulcinelli si è parlato anche di Christian Dalle Mura, altro suo assistito. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore classe 2002 non andrà in ritiro a Moena ma sarà mandato subito in prestito.

Tra le ipotesi prevalenti di questo momento si registra soprattutto quella SPAL, ma va considerata anche la Reggina qualora (come sembra) riesca ad iscriversi. A Reggio Calabria, peraltro, ha già giocato. Con un addio immediato non si vuole ripetere l'errore di un anno fa, quando arrivò troppo tardi alla Cremonese e si vide poi costretto anche a cambiare squadra a gennaio.