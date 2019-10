IND. FV, Aichevole a Pistoia durante la sosta

Mancano ancora i dettagli, ma, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina venerdì prossimo giocherà contro la Pistoiese allo stadio Marcello Melani. L'amichevole, che si dovrebbe disputare nel tardo pomeriggio, ovviamente con arbitro ufficiale e a porte aperte, permetterà alla Fiorentina di non perdere il ritmo partita durante la sosta per le Nazionali. L'assenza dei giocatori convocati dalle rispettive selezioni sarà anche un modo per vedere in campo gli elementi meno utilizzati e per portarli, attraverso una gara vera, al livello degli altri. L'ufficialità arriverà non appena saranno ultimati, come detto, tutti i dettagli.