IND. FV, Agudelo, quanti complimenti a Ferrara

Pomeriggio speciale quello vissuto ieri da Kevin Agudelo: il centrocampista viola ha infatti giocato la sua prima partita da titolare con la Fiorentina, dopo le apparizioni a febbraio con la Juventus e poche settimane fa a Lecce, figurando piuttosto bene e sfiorando anche il gol a inizio ripresa. Non è un caso che - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - nel post partita di Ferrara il colombiano abbia raccolto i complimenti di mister Iachini (del quale Agudelo apprezza i metodi di lavoro e il modo in cui lo ha fatto crescere in questi mesi) e del ds Pradè, che nei prossimi giorni dovrà valutare assieme all’entourage del giocatore quale soluzione sarà meglio per la mezzala.

Per il colombiano infatti è ancora in essere un prestito dal Genoa di 18 mesi con obbligo di riscatto, se il giocatore dovesse raggiungere il 50% delle presenze possibili: in questi primi sei mesi, ovviamente, Agudelo non ci è riuscito per cui tutto dipenderà dalla prossima stagione e dalla scelta che il club e Iachini faranno su di lui. Non è escluso infatti che, a partire da questa estate, la Fiorentina possa scegliere di iniziare a lavorare su Kevin per farlo diventare un regista, affiancandogli un giocatore esperto che dovrà arrivare dal mercato. In tal senso sarà decisivo il mini-ritiro che la squadra svolgerà tra agosto e settembre, con tutta probabilità a Firenze. Sarà lì che l’ex Genoa sarà valutato a fondo: la speranza del giocatore, intanto, è quella di restare in viola.