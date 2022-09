IND. FV, A Bologna per arbitri valutazione di gioco

Dopo la presa di posizione della Fiorentina nei confronti della direzione arbitrale di Orsato, relativa alla gomitata di Kasius su Quarta non fischiata in occasione del gol segnato da Arnautovic che poi ha dato la vittoria al Bologna, le parole di Pradè non sembrano aver sortito l'effetto sperato dal dirigente e dal club. Secondo quanto risulta a Firenzeviola infatti per gli arbitri quella di Orsato rappresenta una valutazione di gioco che non è oggetto di dibattito per la categoria.

Se il ds ha tirato in ballo i designatori, la persona deputata eventualmente a parlare con i club è Pinzani, ma per il momento non sembrano esserci stati contatti in tal senso. Dopo le gare del week end (manca ancora la partita di stasera tra Empoli e Roma) l'attenzione del mondo arbitrale è focalizzata invece sulla lettura del Var in Juventus-Salernitana che ha destato tante polemiche a livello nazionale ma anche oltre i confini della Serie A.