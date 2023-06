IND FV, 15 i fermati tra i tifosi viola: ecco cosa rischiano

Fonte: Tommaso Loreto

Sarebbero 15 i tifosi viola fermati dalla polizia ceca, la Digos presente in Repubblica Ceca è negli uffici della polizia a cercare di gestire la situazione e capire la dinamica e le responsabilità visto che sono stati infatti arrestati praticamente subito. Ora si lavora per farli rilasciare ma rischiano un processo per direttissima domattina con condanna da tramutare in sanzione pecuniaria.