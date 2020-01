IACHINI, Il calendario non gli va a genio

Stefano Pioli si lamentava direttamente in conferenza stampa, ma anche Beppe Iachini, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sembra non gradire la disparità creata in questa settimana dal calendario di campionato e di Coppa Italia tra la sua squadra e le avversarie. Sabato la Fiorentina sarà al San Paolo per la prima giornata di ritorno e al tecnico viola, che pur non vuole alibi, certi tempi non tornano. Il Napoli sarà infatti di scena domani sera sempre in casa, contro il Perugia, squadra di categoria inferiore e dunque sulla carta poco impegnativa pur con un tecnico nuovo e grintoso come Serse Cosmi. La Fiorentina invece giocherà un giorno dopo, mercoledì, contro una squadra tra le più in forma, l'Atalanta (che tra l'altro si sarà riposata un giorno in più dei viola avendo giocato il sabato sera contro l'Inter). Il dispendio di energie, unite tra l'altro al viaggio, non è certo pari a quello del Napoli stesso, che avrà anch'esso un giorno in più per risposarsi e preparare la sfida di campionato. Il tecnico, che non vuole comunque dare alibi ai suoi giocatori, ha fatto dunque filtrare un certo disappunto per queste scelte che di sicuro penalizzano i viola.